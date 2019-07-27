‹الفتح› : الفساد يجري تحت غطاء رسمي وحكومي!

2019/07/27 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف ‹الفتح› بزعامة هادي العامري، اليوم السبت، أنه لن يوجد شيء اسمه محاربة الفساد في العراق، إلا من خلال تفعيل دور الادعاء العام.

وقال النائب عن التحالف عبد الأمير الدبي لـ (باسنيوز): «في العراق اشتبكت الأمور، فالكل يدعي النزاهة والكل يدعي الإصلاح والكل يدعي أنه يحارب الفساد، والفساد أتى من الكل وأصبح ظاهرة في البلاد».

وبين الدبي، أن «الفساد الذي يجري اليوم في البلاد هو تحت غطاء رسمي وحكومي، وتحت غطاء حزبي وسياسي».

وأضاف أنه «إن لم يتم تفعيل دور الادعاء العام، فلن يوجد شيء اسمه محاربة الفساد، فاليوم يوجد الكثير من الجهات المسؤولة عن محاربة الفساد كـ (النزاهة، ديوان الرقابة المالية، البرلمان)، وغيرها، لكن لم نسمع يوماً أنه يوجد دور للادعاء العام، ولهذا لا يوجد شيء اسمه محاربة الفساد إلا من خلال تفعيل دور الادعاء العام».





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