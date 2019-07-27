الاتحاد العربي يوافق على مقترح العراق بخوض مباريات الجوية في بطولة محمد السادس ببغداد

2019/07/27 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وافق الاتحاد العربي لكرة القدم "مبدئياً" على مقترح العراق، بخوض مباريات ذهاب دور الـ{32}، لبطولة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال والتي ستنطلق نهاية الشهر المقبل.

وتجري مساء اليوم السبت بتمام الساعة السابعة، سحب قرعة دور الـ{32} لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال والتي ستقام في المغرب بمشاركة 32 فريقا ً.



وذكر نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "الاتحاد العربي وضح لنا أسباب عدم توقيع عقد مشاركة الاندية العربية في بطولة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وأن الأمر لم يكن مقصوداً، بقدر ما تم توقيع العقد لعدد من الاندية، وأن الاندية العراق يحظى بمكانة كبيرة ومميزة لدى الاتحاد العربي لكرة لقدم".وأضاف الزيدي: "قدمت مقترحاً إلى الاتحاد العربي لكرة القدم، بخوض مباريات ذهاب دور الـ{32} للأندية العراقية في العاصمة بغداد وعلى ملعب الشعب الدولي، والاتحاد العربي والاندية العربية جميعها وافقت على المقترح، فيما أكد الاتحاد العربي بأنه سيخاطب الفيفا للحصول على الموافقة الرسمية للعب في بغداد والمساهمة برفع الحظر عن العاصمة".وأوضح الزيدي: "وجود ناديا القوة الجوية والشرطة في التصنيف الأول لقرعة بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال والتي ستقام قرعتها مساء اليوم، هو لاعتراضنا خلال قرعة النسخة السابقة، والتي كنا فيها بالتصنيف الثاني إلى جانب فريق النفط، لكون الاتحاد العربي كان يعتمد على تصنيف المنتخبات بالنسبة للأندية، بينما سيتم خلال قرعة اليوم اعتمادنا بالتصنيف الأول، لكون الاتحاد العربي اعتمد تصنيف الاندية بدلاً من المنتخبات، لان البطولة خاصة بالأندية العربية".



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