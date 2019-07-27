إتلاف ارسالية بيض مستورد ممنوع من الاستيراد في مركز كمرك زرباطية

2019/07/27 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك زرباطية الحدودي، اليوم السبت، عن إتلاف إرسالية بيض مستورد من الجانب الإيراني ممنوع من الاستيراد .

وأكدت الهيئة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "عملية الاتلاف تمت وفقاً لأحكام المادة (٦٨ / ثانياً ) من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل".



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