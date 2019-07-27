النجباء: النظام البحريني اعدم شابين حرين شجاعين اتخذا منهجَ أبي الأحرارِ طريقاً وسبيلاً

2019/07/27 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … انتقد الامين العام لحركة النجباء اكرم الكعبي، اليوم السبت، قيام الحكومة البحرينية بإعدام شابين، معتبرا ان البحرين “سلب” ابسط حقوق وحريات الشعب.وقال الكعبي في بيان تلقت، / بدر نيوز/ نسخة منه، “ليس غريباً على دكتاتورٍ ظالمٍ أن يُقدمَ على إعدامِ شابينِ حرينِ شجاعينِ قد اتخذا منهجَ أبي الأحرارِ الإمام الحسين […]

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