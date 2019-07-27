مركز الروابط يبحث في تدني مستوى التعليم في العراق

2019/07/27 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الباحثة شذى خليل* أساس بناء الدول والحضارات ، ورفاه والاقتصاد والقوة والسياسة، جميعها تكمن في التعليم ، وخاصة التعليم الابتدائي ، فإن

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