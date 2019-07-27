ترقب في العراق لقانون أميركي يتيح التدخل العسكري.. وجهات على اللائحة

2019/07/27 | 17:56

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سومر نيوز: بغداد..



على وقع العقوبات الأميركية التي فُرضت مؤخرًا ضد أربعة شخصيات عراقية؛ يبرز قانون “منع زعزعة استق...

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