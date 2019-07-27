الكمارك تتلف ارسالية بيض ممنوع من الاستيراد في مركز زرباطية

2019/07/27 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك زرباطية الحدودي، اليوم السبت عن: إتلاف أرسالية بيض ممنوع من الاستيراد .

وأكدت الهيئة في بيان تلقت "العهد

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