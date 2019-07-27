عبدالمهدي يوجه بتقديم دراسة عن المشاريع المتلكئة والخدمات ببغداد في غضون أسبوع

2019/07/27 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان للمكتب الإعلامي لعبدالمهدي، قال إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي عقد، اليوم اجتماعا خاصا بتقديم الخدمات في محافظة بغداد، لبحث وتطوير الواقع الخدمي في مختلف الاقضية والنواحي وتلبية احتياجات المواطنين، بحضور الوزارات القطاعية (المالية، التخطيط الكهرباء ،الصحة ،التربية، والإعمار والإسكان و البلديات )، إضافة إلى قيادة عمليات بغداد وأمانة بغداد ومحافظ بغداد وعدد من المسؤولين في المحافظة.وتابع البيان أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة السبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات لأبناء محافظة بغداد وتوفير الطاقة الكهربائية والمياه الصالحة للشرب، اضافة الى مناقشة المشاريع الكبرى كالمجاري والمستشفيات وتأهيل الطرق، وضرورة ايجاد فرص عمل تستوعب أبناء المحافظة".ووجه عبدالمهدي "بتقديم دراسة ورؤى عن المشاريع المتلكئة والخدمات في غضون اسبوع ليتم العمل على ايجاد حلول مناسبة لها".

انتهى.ص.هـ.ح.

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