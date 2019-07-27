الحشد الشعبي يصدر توضيحاً بشأن سيطرة تبتز المواطنين في إمام ويس

2019/07/27 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، اليوم السبت، بياناً بشأن مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر ابتزاز إحدى "السيطرات" في إمام ويس لسائقي المركبات بزعم أن لديها تعليمات من هيئة الحشد الشعبي.

وجاء في بيان الهيئة "تابعت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر قيام احدى السيطرات على طريق إمام ويس بين المقدادية وخانقين بابتزاز اصحاب الشاحنات التجارية منتحلة صفة الحشد الشعبي".وأضاف البيان، أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي أن هذه السيطرة وأفرادها غير تابعين لهيئة الحشد الشعبي ولا يمتون بأي صلة لها، فإننا ندعو الأجهزة الأمنية والعسكرية المعنية إلى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق هذه السيطرة وأفرادها وتقديمهم للعدالة وفضح الجهات التي تقف خلفهم أمام الإعلام والرأي العام كون ذلك يعد إرهابا لا يقل عن إرهاب داعش لأنه يعمل بغطاء الدولة و اسمها".وأشار البيان الى أن السيطرة لا تقع ضمن قاطع مسؤولية الحشد الشعبي في محافظة ديالى، مؤكداً أن الحشد سيقف بالمرصاد لكل من يحاول زعزعة أمن ديالى.



وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا مقطع فيديو يظهر قيام سيطرة على طريق إمام ويس بين المقدادية وخانقين وهي تبتز أصحاب الشاحنات التجارية مقابل مبلغ 25 الف دينار لكل شاحنة.

انتهى.ص.هـ.ح.

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