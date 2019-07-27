التجارة تحذّر الفلاحين من تهريب الحنطة

2019/07/27 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت وزارة التجارة، السبت، الفلاحين من مصادرة كميات الحنطة بحال أثبتت التحقيقات بأنها مهربة، فيما أشار إلى السماح للفلاحين الموجودة شاحناتهم خارج مراكز الاستلام بتسويق محصول الحنطة رغم انتهاء موسم التسويق.وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "بعد غلق التسويق أمس، كانت هناك سيارات لم يتم استلامها وهي موجودة الان في مراكز الاستلام وحسب توجيهات رئيس الوزراء المتضمن استلام كامل الكميات من الفلاحين والمزارعين، تقرر السماح لهم بتسويق محاصيلهم بعد ملئ الاستمارة". واضافت، انه "لورود معلومات تفيد بوجود كميات مهربة عن طريق التجار ضمن هذه السيارات الموجودة في مراكز الاستلام ولغرض ضمان حقوق الفلاحين والمزارعين في استلام كمياتهم وتفويت الفرصة على التجار، تم اعداد استمارة خاصة يتم املائها من قبل الفلاح شخصيا تتضمن هذه الاستمارة تسلسل الفلاح او المزارع في الخطة الزراعية والمساحة المزروعة والموقع واسم صاحب الحاصدة التي حصدت أرضه ورقم السيارة وهل الكمية داخل او خارج الخطة".

واشارت الوزارة، الى أنه "يؤخذ توقيع المزارع على الاستمارة مع رقم هاتفه وتقوم لجان اولية في مراكز الاستلام بتدقيق هذه المعلومات ويتعهد المزارع بصحة المعلومات ويتحمل كامل المسؤولية على ان لا يتم صرف مستحقاته لحين تدقيق تلك المعلومات بصورة دقيقة والكشف على الارض التي تعود له والتي سوق الحبوب منها على ان تشكل اللجان من تجارة الحبوب ومديرية زراعة المحافظة والامن الوطني والمفتش العام والرقابة التجارية في وزارة التجارة واتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة".

وهددت التجارة، "كل من يريد المتاجرة او الغش والتهريب بالحنطة"، مؤكدة "أنها ستضع اليد وتصادر الكميات المخالفة ووضع الفلاح او المزارع في قائمة الممنوعين للسنوات القادمة".

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