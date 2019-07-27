النجباء تعلن استعدادها لتلبية

2019/07/27 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريربعد تقارير صحفية أفادت بتحرك جديد لقائد فيلق القدس الإيراني في الحرس الثوري، قاسم سليماني، استعدادًا لعمليات عسكرية ضد الولايات المتحدة، أعلنت حركة مسلحة تابعة للحشد الشعبي "جهوزيتها" للحرب ضد القوات الأمريكية في العراق.

قالت حركة النجباء المنضوية في الحشد الشعبي إنها "مستعدة" للقتال ضد القوات الأمريكية والعراق أحد "جبهات المواجهة"

كان تقرير نشرته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية قال، أمس الجمعة 26 تموز/يوليو، إن اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بدأ تحركًا قرب الحدود العراقية - السورية، استعدادًا لـ "الحرب" ضد الولايات المتحدة الأمريكية، مبينًا أن "سليماني زار، الخميس، مدينة البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور جنوب شرقي سوريا، على الحدود مع العراق وتفقد معسكرات المجموعات المرتبطة بايران، وسط إجراءات أمنية مشددة، والتقى المستشارين العسكريين للحرس الثوري، وقيادات مختلف تلك المجموعات في المنطقة".

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كما أشار، الى أن "سليماني طلب التجهز لحرب محتملة مع الولايات المتحدة، وأكد عدم وجود خلاف مع الحكومة السورية بخصوص مواجهتها، وزار كذلك محطة T2 النفطية في بادية دير الزور الشرقية، الواقعة على خط النفط الواصل بين العراق وسوريا".

من جانبه قال فراس الياسر عضو المكتب السياسي لحركة "النجباء" المنضوية في الحشد الشعبي في تصريح صحفي، اليوم، إن "خط المقاومة بشكل عام على أهبة الاستعداد والجهوزية للحرب، خاصة مع التواجد الأمريكي الواضح في العراق وسوريا"، كما أكد أن حركته "تنسجم" مع القرار الحكومي السوري في حال كان هناك قرار بمحاربة أمريكا.

كانت تقارير صحفية ذكرت أن قاسم سليماني بدأ تحركًا قرب الحدود العراقية "استعدادًا لمعركة" ضد الولايات المتحدة الأمريكية

لكن الياسر نفى وجود أوامر من قاسم سليماني لـ "الاستعداد للحرب"، عادًا ما تم تناقله "جزءًا من التصعيد الإعلامي"، فيما أشار إلى أن "رؤية المجاهدين التابعين لفتاوى العلماء في سوريا وفي أي مكان آخر مبنية على حفظ المقدسات والدفاع عنها إذا ما تعرضت لأي هجوم"، مؤكدًا أن الحرب ضد القوات الأمريكية "ممكن أن تحدث في العراق أو في أي جبهة من جبهات المقاومة، إذا تطلب الأمر الاشتباك، وفق رؤى وتصورات قادة فصائل المقاومة".

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