الأمن النيابية تطالب الياسري بعرض نتائج التحقيق بهجمات داقوق أمام البرلمان

2019/07/27 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / خاص… طالب عضو لجنة الامن النيابية، مهدي تقي، السبت، وزير الداخلية ياسين الياسري بتشكيل لجنة تقصي حقائق داخل قضاء داقوق لمعرفة الجهات التي تقف وراء العمليات الارهابية.وقال تقي لـ /المعلومة/ إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية تطالب وزير الداخلية ياسين الياسري ، اضافة الى الدفاع والعمليات المشتركة بالإسراع في تشكيل لجنة تقصي الحقائق […]

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