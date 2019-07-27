مصرع شاب بصعقة كهربائية جنوبي كركوك

2019/07/27 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم السبت، بأن شابا لقي مصرعه في صعقة كهربائية جنوبي كركوك.

وقال المصدر للنور نيوز، ان “شابا من مواليد ٢٠٠١ لقي مصرعه، قبل ظهر اليوم، جراء صعقة كهربائية في قریة الجدیدة التابعة لناحیة تازه خورماتو جنوبي كركوك”.

وتابع، ان “الشاب يدعى ( م، ح .



ع ) اصيب بالصعقة كهربائیة اثناء العمل”.

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