البياتي يكشف عن خطأ كبير في قانون الانتخابات المحلية

2019/07/27 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب التركماني السابق جاسم محمد البياتي، عن وجود خطأ كارثي في قانون الانتخابات المحلية.

وقال البياتي في تصريح، إن نص القانون الجديد يشير الى اجراء التدقيق عام الفين وعشرين، في حين ان القانون الأصلي ينص على عبارة اجراء التدقيق قبل الانتخابات في عام الفين وتسعة عشر، وبإشراف الحكومة الاتحادية.

وأشار البياتي، الى ان رئاسة مجلس النواب ملزمة بإجراء التعديلات الخاصة بالقانون وتصحيح الخطأ المطبعي الكارثي بشأن إلزام مفوضية الانتخابات والحكومة بتدقيق سجل الناخبين قبل الانتخابات وليس بعدها.

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