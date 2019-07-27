بعد مصادقة التخطيط..المثنى تعلن عن 50% من مشاريعها بقيمة 240 مليار دينار

2019/07/27 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اعلن مجلس محافظة المثنى، السبت، إطلاق 50% من خطة مشاريع 2019، مبينا ان المشاريع ستطلق بأكملها خلال أسبوعين بقيمة تصل أكثر من 240 مليار دينار.وقال عضو المجلس عمار الخفاجي لـ/المعلومة/ إن “وزارة التخطيط صادقت على خطة مشاريع محافظة المثنى بعد إكمال كافة الجوانب الفنية”.وأضاف ان “الخطة قسمت بواقع 70% للمشاريع المستمرة و30% […]

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