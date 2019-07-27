النجباء: النظام البحريني الغاشم أعدم شعباً كاملاً بسلبه أبسط حقوقه وحرياته

2019/07/27 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الامين العام لحركة النجباء العراقية اكرم الكعبي، السبت، قيام الحكومة البحرينية بإعدام شابين، معتبرا ان البحرين "سلب" ابسط حقوق وحريات الشعب....

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