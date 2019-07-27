2019/07/27 | 18:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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بعد مصادقة التخطيط..المثنى تعلن عن 50% من مشاريعها بقيمة 240 مليار دينار) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
اعلن مجلس محافظة المثنى، السبت، إطلاق 50% من خطة مشاريع 2019، مبينا ان المشاريع ستطلق بأكملها خلال أسب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بعد مصادقة التخطيط..المثنى تعلن عن 50% من مشاريعها بقيمة 240 مليار دينار) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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