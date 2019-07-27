بعد مصادقة التخطيط..المثنى تعلن عن 50% من مشاريعها بقيمة 240 مليار دينار

2019/07/27 | 18:28

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بغداد :سومر نيوز

اعلن مجلس محافظة المثنى، السبت، إطلاق 50% من خطة مشاريع 2019، مبينا ان المشاريع ستطلق بأكملها خلال أسب...

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