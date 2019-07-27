ايران مستاءة: لا تفرحوا لقلة ذهاب الناس لصلاة الجمعة

2019/07/27 | 18:28

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بغداد :سومر نيوز

بمناسبة الذكرى الأربعين لإقامة صلاة الجمعة في طهران، بعد الثورة، سلط خطباء الجمعة في مختلف المدن الإير...

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