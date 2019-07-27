واقعة جديدة تبشر بتحسن علاقة نيمار وسان جيرمان

2019/07/27 | 18:28

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لا زال الجدل مستمرًا بشأن نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ووجهته المقبلة في ظل إعلان مسؤولي النادي، رغبته في الرحيل عن الفريق

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