بهجوم مسلح.. مقتل مدني جنوب شرقي بغداد

2019/07/27 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بمقتل مدني بهجوم مسلح جنوب شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه

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