وفد طبي من ذي قار يزور المؤسسات الإيرانية المختصة بمعالجة أورام السرطان

2019/07/27 | 18:28

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زار وفد طبي من مركز الأورام السرطانية في محافظة ذي قار مستشفى بازركان وجامعتي بهشتي وطهران للعلوم الطبية في إيران لبحث سبل التعاون المشترك في المجال الطبي والاطلاع على آلية عمل الأجهزة الطبية الحديثة في معالجة الأورام السرطانية.

وقال رئيس الوفد الطبي الدكتور باسم عبد الرزاق، إن "الزيارة تمت بدعوى من الجانب الإيراني وذلك في إطار التعاون المشترك ما بين دائرة صحة ذي قار وجامعة بهشتي للعلوم الطبية، مشيرا الى "أن الهدف منها هو للاطلاع على آلية عمل الاجهزة الطبية في مجال الأورام السرطانية فضلا عن العمليات التي تجرى للمرضى المصابين بأمراض السرطان والوقوف على الحالات المرضية العراقية التي تعالج في ايران".وبين رزاق أنه "تمت مناقشة عدة مواضيع مع الجانب الإيراني من بينها تبادل الخبرات بين الطرفين و إمكانية إرسال مرضى للعلاج مجانا في الجمهورية الاسلامية الإيرانية"، لافتا الى أنه "ستكون هناك زيارات أخرى من الجانبين بهدف تبادل الخبرات والوقوف على آخر تطورات العلم الحديث في مجال معالجة المرضى المصابين بالسرطان".

انتهى.ص.هـ.ح.

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