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اليمن: قتلى وجرحى من قوات هادي باستهداف تجمع لهم في مفرق الوازِعية جنوب غرب تعز بصاروخ زلزال1


اليمن: قتلى وجرحى من قوات هادي باستهداف تجمع لهم في مفرق الوازِعية جنوب غرب تعز بصاروخ زلزال1
2019/07/27 | 18:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

اليمن: قتلى وجرحى من قوات هادي باستهداف تجمع لهم في مفرق الوازِعية جنوب غرب تعز بصاروخ زلزال1

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اليمن: قتلى وجرحى من قوات هادي باستهداف تجمع لهم في مفرق الوازِعية جنوب غرب تعز بصاروخ زلزال1

السبت 27 يوليو 2019 - 18:08

اليمن: قتلى وجرحى من قوات هادي باستهداف تجمع لهم في مفرق الوازِعية جنوب غرب تعز بصاروخ زلزال1

اليمن: قتلى وجرحى من قوات هادي باستهداف تجمع لهم في مفرق الوازِعية جنوب غرب تعز بصاروخ زلزال1

 

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