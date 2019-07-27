2019/07/27 | 18:28

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اليمن: قتلى وجرحى من قوات هادي باستهداف تجمع لهم في مفرق الوازِعية جنوب غرب تعز بصاروخ زلزال1

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اليمن: قتلى وجرحى من قوات هادي باستهداف تجمع لهم في مفرق الوازِعية جنوب غرب تعز بصاروخ زلزال1

السبت 27 يوليو 2019 - 18:08

اليمن: قتلى وجرحى من قوات هادي باستهداف تجمع لهم في مفرق الوازِعية جنوب غرب تعز بصاروخ زلزال1

اليمن: قتلى وجرحى من قوات هادي باستهداف تجمع لهم في مفرق الوازِعية جنوب غرب تعز بصاروخ زلزال1

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