انتحار مراهق شنقاً داخل منزله في واسط

2019/07/27 | 18:32

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بغداد اليوم- واسط

أفاد مصدر امني، السبت، بأن مراهقا اقدم على الانتحار داخل منزله في محافظة واسط.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "مراهقا يبلغ من العمر ١٥ عاما، وجد مشنوقا داخل منزله بقضاء العزيزية في محافظة واسط".

وأضاف أن "أسباب الانتحار لاتزال غير معروفة لغاية الان"، مرجحا انها "قد تكون لاسباب عائلية".

بغداد اليوم _ البصرة

وجه قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح، اليوم السبت، بالتعامل مع العجلات المظللة والتي لاتحمل لوحات تسجيل كـ"مشتبه بها في ارتكاب جرائم".

وقال إعلام مديرية شرطة البصرة في بيان، إن "الفريق رشيد فليح وجه على

بغداد اليوم _ متابعة

أعلن الأمن المغربي، اليوم السبت، تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش، تضم 5 عناصر أحدهم قاتل في صفوف التنظيم بالعراق.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية المغربي في بيان، إن عناصره تمكنت من "تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش ب

بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، السبت، 27 تموز، 2019، عن حجم الفراغات الأمنية التي من الممكن أن يستغلها تنظيم داعش للعودة والسيطرة على محافظة نينوى وتنفيذ خروقات امنية بمحافظات اخرى.

وقال سورجي في حديث لـ(بغداد

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