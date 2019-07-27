2019/07/27 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أصدر المخرج والفنان الأردني، علي عليان، اليوم السبت، بيانا، أوضح فيه حقيقة تصوير فيلم يثبت حق اليهود في مدينة البتراء وجنوب الأردن.وقال عليان في بيان نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “انسحبت اليوم من كاستنغ الفيلم السينمائي العالمي (Jaber) والذي سيصور في عمان قريبا، لأن السيناريو […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيلم يدعي حق اليهود في البتراء وجنوب الأردن يصور بعمان ومخرجه ينسحب! المركز الخبري الوطني.

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