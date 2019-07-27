إدارة الزوراء تكشف سبب تأخر إعلان مشاركة النوارس في البطولة العربية

2019/07/27 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… كشفت إدارة نادي الزوراء الرياضي، سبب تأخر اعلان مشاركة الفريق في كأس محمد السادس للاندية الابطال (البطولة العربية).وقال عضو الهيئة الادارية للنادي، عبد الرحمن رشيد لـ / المعلومة/ إن “الاتحاد العربي لكرة القدم، لم يبلغنا بكتاب رسمي بالرغم من انتشار اخبار مشاركة الزوراء في البطولة العربية”.واوضح ان “الاتحاد ارسل لنا […]

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