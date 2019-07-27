قائد شرطة البصرة :سيتم التعامل مع العجلات المظللة كـ “مشتبه بها”

2019/07/27 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ البصرة … وجه قائد شرطة محافظة البصرة الفريق رشيد فليح، اليوم السبت، بالتعامل مع العجلات المظللة والتي لا تحمل لوحات تسجيل كـ”مشتبه بها”.وذكرت مديرية شرطة البصرة في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، إن “الفريق رشيد فليح وجه على أن يكون التعامل مع العجلات المظللة والتي لا تحمل لوحات تسجيل مرورية […]

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