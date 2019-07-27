«لالش المقدسة» تُنصب أميراً جديداً للإيزيديين في العراق والعالم

2019/07/27 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أُجريت في معبد «#لالش المقدس» بقضاء #شيخان في #إقليم_كردستان، اليوم السبت، مراسيم رسمية تمت بموجبها #انتخاب وتنصيب #حازم_تحسين_بك، البالغ من العمر 56 عاماً، أميراً جديداً للإيزيديين في […]

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