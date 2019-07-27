حشد ديالى يصدر توضيحا بشأن سيطرة تبتز المواطنين في إمام ويس

2019/07/27 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، السبت، بيانا بشأن مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر ابتزاز احدى السيطرات في إمام ويس لسائقي المركبات بزعم أن لديها تعليمات من هيئة الحشد الشعبي.

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