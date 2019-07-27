2019/07/27 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، السبت، بقيام رجل بقتل زوجته الحامل باطلاقة نارية في مدينة كركوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك.. رجل يقتل زوجته الحامل ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك.. رجل يقتل زوجته الحامل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).