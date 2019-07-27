اعتقال ضابط مرور يقوم بتعقيب المعاملات الخاصة بالارقام المميزة وبيعها

2019/07/27 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت مديرية المرور العامة، اليوم السبت،ضابطا برتبة رائد يقوم بتعقيب المعاملات الخاصة بالارقام المميزة وبيعها.

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