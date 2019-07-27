فرنسا تعلن تمسكها بالضريبة الرقمية رغم تهديدات ترامب

2019/07/27 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فرنسا عزمها على عدم التخلي عن خطط الضريبة الرقمية الوطنية الجديدة، رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات انتقامية.وقال

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