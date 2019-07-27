أندية بابل تؤكد استمرار انسحابها من ممتاز الشاطئية

2019/07/27 | 18:44

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الحلة /محمد عجيل

اكدت اندية بابل مواصلة انسحابها من دوري الشاطئية الممتاز وذلك لما وصف بالتهميش وغياب التخطيط في اروقة لجنة الكرة الشاطئية في الاتحاد المركزي للعبة وقال رئيس نادي النيل وممثل اندية الفرات الاوسط في اللجنة بلاسم الريس قررنا الإبقاء على عدم المشاركة في الدوري الممتاز بسبب ما وجدناه من إهمال وتعثر في ما يخص اللعبة التي انحدرت الى المركز التاسع عشر اسيويا بعد ان كانت تحتل المركز التاسع نتيجة اصرار لجنة الكرة الشاطئية على استبعاد المعايير الفنية في اسناد مهمة تدريب المنتخب الوطني و ابقاء المدرب الايراني كريم مقدمي الذي لم يحقق نتائج ايجابية في بطولة اسيا التي أضعفت تصنيفنا الدولي اضافة الى ان اسناد مهمة اختيار اللاعبين الى اشخاص لا يمتون للعبة بصلة والدليل ان نتائجنا في البطولات الماضية لم تكن بمستوى الطموح لان دعوة اللاعبين تتم وفق علاقات شخصية وليس ضمن معايير فنية واكد ان بعض اللاعبين الذين تم اختيارهم من مباريات الدوري تمت إعادتهم الى أنديتهم من اجل تعويضهم بالمعارف والاصدقاء وهذا ما حذرنا منه قبل سنوات عدة لكن دون جدوى حيث لم تنفع حواراتنا مع اللجنة الشاطئية في تغيير المسار واتباع منهج علمي في الاختيار والاعداد واوضح ان اللعبة تخلو تماما من دوري الفئات العمرية شبابا وناشئين مما يقطع التواصل بين الأجيال وهذا هو واحد من اسباب تدهور اللعبة محليا واشار الى ان اندية بابل ستقوم بتنظيم دوري للفئات السنية على مستوى المحافظة وسنواصل نشاطنا لكن بعيدا عن الاتحاد المركزي حتى تتم الاستجابة لمناشداتنا في ايجاد لجنة شاطئية قادرة على قيادة اللعبة بالشكل المطلوب وتجدر الإشارة الى ان ثلاثة عشر ناديا يتبنون اللعبة في بابل بينما تشارك ثلاثة اندية بالدوري الممتاز هي النيل والبلدي والمحاويل.

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