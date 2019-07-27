الأسود يتوجون بلقب غرب القارة 2002

2019/07/27 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعداد / رحيم عزيز

أقيمت في العاصمة السورية دمشق للفترة من 30 اب إلى 7 ايلول2002 بطولة غرب اسيا بمشاركة 6 فرق هي العراق وإيران والأردن وفلسطين ولبنان فضلا عن البلد المضيف سوريا.



شهد ملعب العباسيين اللقاء النهائي الذي جمع منتخبنا الوطني وشقيقه الاردني ، ليعلن تتويج الاسود بطلاً لغرب اسيا 2002 ، بعد ان بادر النشامى بالتسجيل في الدقيقة 2 من عمر المباراة عن طريق مصطفى شحدة واعقبوا ذلك بالهدف الثاني بامضاء المهاجم عامر ذيب في الدقيقة (30) ، الا ان هذين الهدفين لم يحبطا من عزيمة لاعبي كتيبة المدرب عدنان حمد، وكانت العودة سريعة ليقلبوا الخسارة الى فوز عن طريق المهاجم رزاق فرحان في الدقيقة(33) ، والهدف الثاني للبديل الناجح يونس محمود في اول مشاركة مع منتخبنا الوطني ليحرز باكورة اهدافه في الدقائق الاخيرة من الوقت الاصلي ، وكان ذلك كافيا لايصال المباراة الى الاشواط الاضافية، التي اثبت فيها الاسود علو كعبهم حينما احرزوا الهدف الذهبي براسية المدافع حيدر محمود في الدقيقة 105 من عمر المباراة، ليتوج الوطني بلقب غرب القارة عن جدارة واستحقاق.

يذكر ان جوائز البطولة شهدت حصول الفريق السوري على جائزة اللعب النظيف والحارس الاردني عامر شفيع كاحسن لاعب في البطولة.



يشار الى ان الايام القليلة المقبلة ستشهد اللقاء العربي المرتقب في بطولة غرب اسيا على ارض الرافدين في كربلاء واربيل متمنين تكرار هذا الانجاز الاسيوي الرائع .

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