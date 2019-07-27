انطلاق دوري الناشئين في واسط

2019/07/27 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكوت / حسن شهيد العزاوي

اعلن الاتحاد الفرعي لكرة القدم في واسط عن انطلاق منافسات دوري الفئات العمرية للناشئين بكرة القدم، بمشاركة عشرة اندية رياضية معتمدة.

وقال رئيس الاتحاد عبد الكريم اسكندر لــ(الصباح الرياضي) ان اربعة ملاعب في الكوت شهدت انطلاق منافسات دوري الفئات العمرية للناشئين بكرة القدم بمشاركة عشرة اندية رياضية شملت الشهداء والوداد والشرقية والنهرين والعزة والجهاد والهجرة وواسط، مشيرا الى ان الاندية المشاركة تم تقسيمها بين مجموعتين ، كل مجموعة تضم خمسة اندية.

واوضح ان مباريات الدوري تجري على مرحلة واحدة، وكل فريق من الفرق الرياضية يخوض مباراتين اثنتين في ملعبه ومباراتين اثنتين خارج ملعبه ضمن الملاعب الرياضية التي تم اختيارها من قبل الاتحاد الفرعي لكرة القدم، ليتاهل الاول والثاني من المجموعة، منوها الى ان المجموعة الاولى شملت اندية الكوت والشهداء والوداد والشرقية والنهرين فيما ضمت المجموعة الثانية اندية داموك والعزة والجهاد والهجرة وواسط.

واضاف ان المباراة الاولى جرت بين ناديي الوداد والنهرين في ملعب واسط، فيما كانت المباراة الثانية بين ناديي الشرقية والشهداء على ملعب الشرقية، في حين جمعت المباراة الثالثة ناديي العزة وواسط على ملعب العزة، فيما تواجه في اللقاء الرابع ناديي الجهاد والهجرة في ملعب الجهاد، وبقي ناديا الكوت من المجموعة الاولى وداموك من المجموعة الثانية في حالة انتظار.

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