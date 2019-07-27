حكمت الحاج - القصة-القصيدة وقصيدة النثر وآفاق العمل المفتوح

2019/07/27 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكمت_الحاج لضيق المجال، سأرجئ مناقشتي التي أنويها مستفيضة لما ورد من أفكار ورؤى في مقالة الناقد الكبير الأستاذ باسم عبد الحميد حمودي إلى فرصة مقبلة (أنظر ثقافة، الجمهورية، الأحد 19 شباط 1995) وذلك لأهميتها الفائقة خصوصا في هذه المرحلة الإنعطافية التي يمرّ بها الأدب العراقي الجديد، وسأكتفي هنا ببعض الملاحظات السريعة إتماما للفائدة.1. الكتابة العراقية الجديدة خاصة ما بعد العام 1990 هي التي طرحت مسألة الأجن......

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