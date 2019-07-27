يونس الخشاب - محو العراق القسم الثاني

2019/07/27 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #يونس_الخشاب تركت مقالة هامبشاير اثرها على كل العاملين في إدارة ريغان بخصوص معارضتهم لاطلاق حرية الصحافة اثناء الحروب ـفلا يجب على الاطلاق السماح للصحافة مرة ثانية بنشر [ الحيرة والارتباك ] عند الجمهور حول اهداف الحكومة من الحرب .وطبقا ل [تيد كالن كاربنتر] مؤلف كتاب [ الصحافة الاسيرة:ازمة السياسة الخارجية والتعديل الأول] فان مقالة [ هامبشاير ] هي خطة عمل للوصول الى السيطرة على وسائل الاعلام في مناطق الاشتباك و......

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