ركلات الترجيح تنصف إنتر ميلان على باريس بعد مباراة مثيرة

2019/07/27 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} فاز إنتر ميلان الإيطالي على باريس سان جيرمان الفرنسي بفضل ركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد انتهاء المباراة التي جمعت بينهما في الصين بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتقابل إنتر ميلان الإيطالي مع باريس سان جيرمان الفرنسي خلال جولة الفريقين التحضيرية للموسم الجديد في الصين.ودخل باريس سان جيرمان المباراة بقوة ونجح بالسيطرة على مجريات الشوط الأول بالاستحواذ على الكرة بشكل كامل دون أى خطورة من الخصم إنتر ميلان.وفي الدقيقة 41 نجح باريس سان جيرمان من ترجمة خطورته وسيطرته على المباراة بتسجيل هدف المباراة الأول عن طريق المدافع الألماني ثيلو كيهرير.وفي الشوط الثاني بدأ إنتر ميلان بالدخول في أجواء المباراة تدريجياً بعد قيام المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي بإحداث الكثير من التغييرات غلى تشكيلة الفريق ولكنه فشل من تحويل فرصة إلى أهداف.حتى جاء الوقت الذي انتظر الجميع فيه صافرة النهاية ولكن كان للبديل صامويل لونجو رأياً أخر عندما سجل هدف تعادل فريقه في الدقيقة 96 من المباراة، ليتجه اللقاء إلى ركلات الترجيح التي انتهت بفوز إنتر ميلان بنتيجة 6-5.

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