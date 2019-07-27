قراءات في تنصيب الأمير الايزيدي الجديد

2019/07/27 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلال مراد شهدت الأيام الماضية تشنجاً إعلاميا ايزيديا و على ارضع الواقع كذلك جراء الإعلان عن تنصيب الامير الايزيدي الجديد.كون الأمير أعلن عنه دون أخذ رأي أغلبية الايزيديين بتاتا، و هذا ما خلق نوعا من الاعتراض و عدم الرضى لدى الشارع الايزيدي.و حسب متابعتي للوضع و قراءة الآراء و المقترحات مما نشر عن …

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