عمليات سامراء تعلن رفع الحظر الكلي للتجوال عن المدينة

2019/07/27 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ صلاح الدين … اعلن قائد عمليات سامراء، اللواء قوات خاصة الركن عماد الزهيري، اليوم السبت، عن رفع شامل للحظر عن كافة مراكز الاقضية والنواحي.وذكر بيان لوزارة الدفاع، تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، انه” بناءً على النجاحات الامنية التي حققتها القطعات البطلة ضمن قاطع المسؤولية والتقدم النوعي بالعمل الاستخباري، تم رفع الحظر […]

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