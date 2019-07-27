المغرب تعلن اعتقال عنصر بداعش قاتل في العراق

2019/07/27 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

أعلن

الأمن المغربي، اليوم السبت، تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش، تضم 5 عناصر أحدهم

قاتل في صفوف التنظيم بالعراق.

وقال

المكتب المركزي للأبحاث القضائية المغربي في بيان، إن عناصره تمكنت من “تفكيك

خلية إرهابية موالية لداعش بمدينة طنجة، تتكون من خمسة متطرفين تتراوح أعمارهم ما

بين 24 و36 سنة، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، سبق له أن قاتل

في صفوف إحدى الجماعات الإرهابية بالساحة السورية العراقية”.

وأضاف

البيان، أن “المعطيات الأولية، أفادت بأن أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا

على صلة مع عناصر ميدانية موالية لتنظيم (داعش)، وذلك بهدف التنسيق والإعداد

لاستهداف أحد المواقع الحساسة بالمملكة”.

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