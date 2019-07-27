2019/07/27 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أكد مسؤولون يمنيون أن ستة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، جراء فيضانات عارمة نجمت عن هطول أمطار غزيرة خلال الساعات الـ 24 الماضية في مناطق واسعة جنوب البلاد.وأشار المسؤولون لوكالة “أسوشيتد برس”، اليوم السبت، إلى أن الفيضانات غمرت عشرات المزارع وقطعت طرقا وجرفت سيارات وماشية في أجزاء من محافظتي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص 6 قتلى و3مفقودون جراء فيضانات اجتاحت جنوب اليمن المركز الخبري الوطني.

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