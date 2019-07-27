2019/07/27 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت، أن بريكست يمثل “فرصة اقتصادية هائلة”، بعدما تمّ التعاطي معه خلال فترة تيريزا ماي على

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوريس جونسون يعتبر بريكست “فرصة اقتصادية هائلة”) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوريس جونسون يعتبر بريكست “فرصة اقتصادية هائلة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).