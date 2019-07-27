2019/07/27 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك محافظ كربلاء المهندس نصيف الخطابي مع وفد حكومي برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم السبت بزيارة الى دولة الكويت.ونقل اعلام المحافظ في بيان لمكتبه حصلت وكالة نون عليه لقد ضم الوفد الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي وعدداً من النواب و المحافظين وكبار المسؤولين في زيارة رسمية، وسيتم خلال الزيارة لقاء سمو امير الدولة الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الامة الكويتي ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وعدد من المسؤولين، ومناقشة سبل استثمار الاموال التي خصصت لاعادة اعمار العراق في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين.

واضاف البيان تأتي هذه الزيارة في اطار سلسلة من الزيارات واللقاءات بين المسؤولين في البلدين تأكيداً على تعزيز آفاق التعاون في كل المجالات بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين الجاريين الشقيقين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ كربلاء في الكويت مع وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ كربلاء في الكويت مع وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).