مكتب الاحصاء الالماني: منح 138 ألف لاجئ عراقي حق الحماية

2019/07/27 | 18:59

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كشف مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، اليوم السبت ، عن حصول العراقيين على حق الحماية في المانيا في المرتبة الثانية بعد السوريين وقبل

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