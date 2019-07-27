2019/07/27 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكدت جمعية العمل الاسلامي "أمل" ،اليوم السبت، دعمها لمشروع ثورة الشعب البحريني ضد الاستبداد والطغيان لإسقاطه وتحقيق الديمقراطية العادلة.

وقالت الجمعية في بيان حصلت

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