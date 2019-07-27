كمرك زرباطية يتلف إرسالية بيض ممنوع من الاستيراد

2019/07/27 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت هيئة الكمارك العامة في بيان تلقى، موقع الغدير، نسخة منه، أنه" تم إتلاف إرسالية بيض مستورد من الجانب الإيراني ممنوع من الاستيراد".وأكدت الهيئة، أن "عملية الإتلاف تمت وفقاً لأحكام المادة (٦٨ / ثانياً ) من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل".

انتهى.ص.هـ.ح.

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