فيلم يدعي حق اليهود في البتراء وجنوب الأردن يصور بعمان ومخرجه ينسحب!

2019/07/27 | 19:00

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بغداد :سومر نيوز

أصدر المخرج والفنان الأردني، علي عليان، اليوم السبت، بيانا، أوضح فيه حقيقة تصوير فيلم يثبت حق اليهود ف...

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