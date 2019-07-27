نشرنا الارهاب الوهابي بطلب من حلفائنا

2019/07/27 | 19:00

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هذا ما اكده واعترف به الاحمق محمد بن سلمان ولي عهد مهلكة ال سعود وبشكل علني وصريح وبتحدي وبدون اي خجل من خلال رده عل...

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