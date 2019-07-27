2019/07/27 | 19:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نشرنا الارهاب الوهابي بطلب من حلفائنا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هذا ما اكده واعترف به الاحمق محمد بن سلمان ولي عهد مهلكة ال سعود وبشكل علني وصريح وبتحدي وبدون اي خجل من خلال رده عل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نشرنا الارهاب الوهابي بطلب من حلفائنا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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