صحة الديوانية تصدر توجيهاً عاجلاً لمدراء المستشفيات بالمحافظة

2019/07/27 | 19:03

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بغداد اليوم- الديوانية

أصدرت دائرة صحة محافظة الديوانية، السبت، توجيها عاجلا لمدراء المستشفيات في المحافظة، لضمان ديمومة تقديم الخدمات الصحية.

وقالت مديرة الدائرة، لمياء الحسناوي في بيان تلقته "بغداد اليوم": "تم توجيه قسم العمليات/ شعبة الاسعاف الفوري بضرورة تواجد سيارات الاسعاف في مداخل شارع الاطباء لنقل الحالات الحرجة لمرضانا الى المستشفيات الحكومية".

وأضافت: "على جميع مدراء المستشفيات التواجد داخل مؤسساتهم وتعزيز الكادر الخفر بكادر اضافي من الاطباء والكوادر التمريضية لضمان ديمومة تقديم الخدمات الصحية".

وكان مراسل "بغداد اليوم" في محافظة الديوانية، افاد في وقت سابق من اليوم السبت، بخروج العشرات من أهالي المحافظة في تظاهرة احتجاجية تنديداً بالواقع الصحي والبيئي داخل المحافظة.

وقال المراسل، ان العشرات من أهالي محافظة الديوانية خرجوا بتظاهرة غاضبة وسط المحافظة، احتجاجاً على تردي الوضع الصحي بالمحافظة بالتزامن مع حادثة وفاة الطفلة رفيف التي قضت اثر ابتلاعها لب جوز دون ان تلقى أي اسعافات أولية من قبل الكوادر الصحية في مستشفى المحافظة.

وتابع ان المحتجين رفعوا شعارات تندد بالواقع الصحي في المحافظة، مطالبين بالوقت ذاته وزارة الصحة والجهات الرقابية بالعمل على متابعة الوضع الصحي في المحافظة ومنع تكرار ما تعرضت له الطفلة رفيف.

وشهدت محافظة الديوانية في وقت سابق من السبت، حالة اغلاق عام للصيدليات ومخافر العلاجات والمستوصفات الصحية، إثر حادثة وفاة الطفلة رفيف بإحدى مستشفيات المحافظة، الامر الذي اثار حفيظة أهالي المحافظة ما استدعى تدخل وزير الصحة حيث وجه معاقبة المقصرين تجاه الطفلة المتوفية.

وقال مراسل بغداد اليوم، ان محافظة الديوانية شهدت اليوم السبت، حالة من الاغلاق العام للصيدليات والمخافر الصحية وعيادات الأطباء من قبل العاملين في القطاع الصحي.

وأضاف، ان الأطباء وأصحاب الصيدليات والعيادات برروا اضرابهم العام، بانه جاء رداً على حملة التسقيط التي تعرضوا لها في مواقع التواصل الاجتماعي بعد حادثة وفاة الطفلة رفيف في احدى مستشفيات المحافظة.

وتابع، ان المرضى والمصابين بمختلف الحوادث في المحافظة يجوبون الشوارع دون الحصول على علاجات لما يعانوه، الامر الذي اثار حفيظة أهالي المحافظة الذين طالبوا العاملين بالقطاع الصحي باستئناف أعمالهم مجدداً حرصا على أرواح العشرات من المصابين بالحوادث ومختلف الامراض الأخرى.

وكشف حيدر حسين والد الطفلة رفيف، المتوفية في احدى مستشفيات الديوانية، أمس الجمعة، عن تفاصيل اتصال هاتفي جمعه بوزير الصحة علاء العلوان بشأن حادثة وفاة أبنته.

وقال حسين، لـ(بغداد اليوم)، إن "وزير الصحة أتصل بي شخصيا، في وقت متأخر من يوم أمس، وأبلغني بما جاء في بيان الوزارة الذي صدر اليوم، كما أبلغني بأن لجنة التحقيق بشأن حادثة وفاة أبنتي رهف قد ثبت لديها تقصير الطبيب الخفر في الحادثة، وأن هناك إجراءات إدارية صارمة ستتخذ بحقه وبحق الجهات الإدارية".

وأضاف، أن "الوزير دعاني إلى اللجوء للقضاء، فقدمت شكوى ضد ذلك الطبيب، وماضٍ بمتابعة الإجراءات القضائية"، مطالبا وزارة الصحة بتزويده بوثائق اللجنة التحقيقية".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، في وقت سابق من الجمعة الماضية، أن اللجنة التحقيقية التي أمر بتشكيلها وزير الصحة بشأن وفاة الطفلة رفيف حيدر في المستشفى التعليمي بالديوانية إثر تعرضها لحالة اختناق لب جوز، ثبت لديها "مقصريّة بعض الكوادر الطبية وإدارة المستشفى تجاه التعامل مع الحالة، وقد قررت توجيه عقوبات رادعة للذين ثبت تقصيرهم".

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