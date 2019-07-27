” الحل العراق ” يكشف بالأسماء عن شخصيات جديدة ستطالها العقوبات الأميركية

2019/07/27 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق كشف المتحدث باسم #العشائر_العربية في المناطق #المتنازع_عليها #مزاحم_الحويت، اليوم السبت، عن شمول 4 شخصيات جديدة على لائحة #عقوبات وزارة #الخزانة_الأميركية.الحويت قال لـ”الحل العراق” إن «الشخصيات […]

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